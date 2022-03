»Pinligt«: Pape på brandslukning i det konservative bagland

Det medførte massiv kritik på de indre linjer hos de konservative, da partiet fredag eftermiddag valgte at stå uden for en aftale om en særlov for ukrainske flygtninge. Hen på aftenen måtte formanden på banen og fastslå, at partiet alligevel stemmer for særloven.