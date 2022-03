Ikke alle konservative deler Papes begejstring over folkeafstemning: »Et klamt forsøg på at udnytte evt. frygt i befolkningen«

Konservativ Ungdom kommer - modsat moderpartiet - til at føre kampagne for et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. I Vejle er den konservative viceborgmester også klar i mælet.