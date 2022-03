Blå partier vil have ubåde tilbage i det danske forsvar

Automatisk oplæsning

De Konservative og Dansk Folkeparti mener, at man bør genindføre ubåde, når der skal investeres milliarder i det danske forsvar.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Hvis vi skal kunne forsvare Danmark og Østersøen, er det helt nødvendigt, at vi genanskaffer ubåden. Mangel på ubåde er et af de største huller i det danske forsvar i dag«, siger Rasmus Jarlov fra De Konservative til avisen.

DF’s forsvarsordfører Kristian Thulesen Dahl, siger, det er en god idé med ubåde.

Lars Christian Lilleholt, der er Venstres forsvarsordfører, siger, at der ikke er tvivl om, at Danmark bør styrke indsatsen i Østersøen og Arktis. Han vil ikke afvise, at ubåde kan være en løsning.

Ifølge Jyllands-Posten har Danmark ikke haft ubåde siden 2004.

Et flertal i Folketinget har aftalt, at Danmark i 2033 skal bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvarsudgifter, og at der i 2022 og 2023 afsættes i alt syv milliarder til det danske forsvar.

