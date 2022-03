Hårde straffe til fædre påvirker børn negativt

Automatisk oplæsning

Det kan have markante negative konsekvenser for børns skolegang, hvis deres far får en fængselsdom for trafikforseelser.

Det peger en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden på, skriver Jyllands-Posten.

Hvis faren fik en fængselsstraf, var det mere end en dobbelt så stor andel af børnene, der ikke havde gennemført grundskolen, da de fyldte 20 år, som hvis faren var idømt samfundstjeneste eller behandling for alkoholmisbrug.

I 2000 trådte en reform i kraft, som betød, at man i langt højere grad begyndte at bruge samfundstjeneste og behandling for alkoholmisbrug fremfor fængselsstraf, når det kom til alvorlige trafikforseelser.

Anne Sofie Anker, som er en af