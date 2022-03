DSU-formand: Regeringens forslag om alkoholforbud for unge er »langt ude«

Det er urimeligt overfor den danske ungdom og helt misforstået, hvis regeringen får vedtaget sit forslag om helt at forbyde salg af alkohol til unge under 18 år, mener formanden for DSU. I stedet burde det voksne Danmark tage sit eget forhold til alkohol op til overvejelse - og de unges forældre tage deres ansvar på sig.