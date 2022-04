Loke bor bare 40 meter fra en fjernvarmeledning, men bokser stadig med sit gasfyr

I dag er alle enige om, at vi skal have så mange danske hjem som praktisk muligt væk fra klimaskadeligt og delvis russisk gas og over på fjernvarme. Men hvad færre ved er, at naturgasselskaber i mange år har bekæmpet projekter om omstillingen til fjernvarme i hele landet. I Helsingør kæmpede man i ti år mod det naturgasselskab, som kommunen selv var medejer af.