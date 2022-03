Dansker udleveret fra Sverige fængslet for drab i København

Automatisk oplæsning

Mistanken mod en 20-årig dansk mand og hans indblanding i et skuddrab på Vesterbro i København er så begrundet, at han de kommende tre uger skal sidde varetægtsfængslet i sagen.

Manden, der er blevet udleveret fra Sverige, er således blevet varetægtsfængslet sigtet for at have skuddræbt en 36-årig svensker den 4. februar. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

To svenske statsborgere er tidligere blevet udleveret og varetægtsfængslet i sagen. Det skete i sidste uge.

Det var en 36-årig svensk mand, som blev dræbt af skud om aftenen fredag den 4. februar. Det skete ved Kaalundsgade på Vesterbro i København.

Ved retsmødet mod de to nu fængslede svenskere i sidste uge kom det frem, at politiet mistænker bandemedlemmer for drabet.

Ifølge sigtelsen skete drabet som led i en konflikt mellem to svenske grupperinger. En 35-årig tilskyndede to yngre mænd - heriblandt den 20-årige dansker - til drabet.

