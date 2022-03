Knap seks år efter sagen begyndte, er der faldet en afgørelse: »Det er en stor lettelse«

PET og bladhuset, der udgiver Politiken, erklærer offentligt, at de begge har forligt sig med, at de ikke er enige om, hvorvidt fortrolige oplysninger om PET’s arbejdsmetoder var berettiget eller uberettiget at offentliggøre. Til gengæld erkender JP/Politikens Hus, at man har bragt fortrolige oplysninger, samtidig med at PET så dropper erstatningssag.