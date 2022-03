Ny version af forsideteksten i onlineversionen fra splittidspunktet Har Rami Saleh en pistol?

En 38-årig familiefar, der arbejder som mellemleder, blev lagt i håndjern uden for sin datters vuggestue. Politiet sagde, at han var mistænkt for at have våben i bilen, men tjekkede aldrig køretøjet. Rami Saleh er blevet standset mange gange før. Men denne gang vil han have retfærdighed.