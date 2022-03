To kvinder og en mand sigtet for svindel for 200 millioner

Automatisk oplæsning

Svindel med moms, afgifter, hjælpepakker og bedrageri af den grove slags.

Det er nogle af sigtelserne mod to kvinder og en mand, der mandag blev anholdt for grov økonomisk kriminalitet.

Blandt andet har den 49-årige mand og kvinderne på 50 år og 21 år fusket med afgifter på leasingbiler, mener politiet. Ifølge en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) drejer det sig om svindel for 200 millioner kroner.

De tre personer bliver ikke stillet for en dommer ved et grundlovsforhør, men ventes i stedet at blive løsladt i løbet af tirsdag.

»Der er tale om en særdeles omfattende sag, som kan have betydet store tab for både statskassen og flere private virksomheder«, udtaler vicepolitiinspektør Andreas Mollerup i pressemeddelelsen.

»Vi er derfor meget tilfredse med dagens anholdelser og ransagninger«, siger han videre.

Mandag blev flere adresser ransaget i forbindelse med sagen. Også tirsdag har politiet planer om at besøge flere ad