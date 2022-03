»Jeg har aldrig følt mig som en flygtning her. Her er jeg bare Almira med den »charmerende accent«, og alle kender mig«

For et år siden sagde Langeland nej til et udrejsecenter. Nu står øen sammen om at byde de ukrainske flygtninge velkommen. For Almira Vojnikovic, der flygtede fra Bosnien som 14-årig, handler det om at give flygtningene den samme varme velkomst, som hun selv fik.