Dansk-tyrker dømmes for terrortrusler og mister passet

En dansk-tyrkisk mand, der har boet i Danmark i over 40 år, har onsdag mistet sit danske statsborgerskab og fået en fængselsstraf på tre år, fordi han har truet med terror.

Det er resultatet af en dom, som onsdag er afsagt i Københavns Byret.

Truslerne om terror fremsatte den 46-årige i oktober 2020 i en række kommentarer på det sociale medie Twitter.

»Hvis I gør grin med sandheden, vil vi spille fodbold med jeres hoveder«, skrev han i en af kommentarerne og:

»Vi vil aflive dem med Guds tilladelse, de er ude på gaderne, det er gratis«, lød det i en anden kommentar.

Den 46-årige kom til Danmark fra Tyrkiet som treårig, og han har blandt andet drevet pizzeria i omkring 25 år og arbejdet som vagt i otte år.

Men med byrettens dom står han til at blive udvist af Danmark for altid.

Dommen er dog anket til landsretten, hvor han vil frifindes. Han forklarede under første retsmøde i byretten, at han ikke havde til hensigt at skræmme eller true nogen.

Han ville blot provokere, og så lod han s