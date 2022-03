Zelenskyj til Folketinget: Danmark skal overtage ledelsen af genopbygningsarbejdet

Ukraines præsident, Volydymyr Zelenskyj, opfordrede i sin tale til Folketinget danske politikere til at presse EU til at opgive importen af russisk olie og til at stille sig i spidsen for genopbygningen af Ukraine, når krigen er slut.