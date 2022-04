Forsker: »Jeg vil personligt ikke tøve med at sammenligne den form for adskillelse med en form for tortur«

En tvangsudsendelse af en afvist asylansøger gik galt. Asylforsker kritiserer adskillelsen, og Hjemrejsestyrelsen vil gå meget langt for at undgå et forløb, som det, vi har set, skriver de.