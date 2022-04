Demonstranterne på hjemrejsecentret er bange og nervøse. Deres små børn løber rundt med papskilte med skriften »stop med at splitte familier«

Torsdag var en gruppe demonstranter mødt op foran Center Avnstrup ved Lejre for at vise støtte til tvangsudvist iransk familie og protestere mod tvangshjemsendelser. Beboerne frygter at blive de næste.