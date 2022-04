Radikale dropper »nedrustning« i nyt principprogram

Radikale Venstre går ifølge principprogrammet ind for nedrustning, men er samtidig med til at øge forsvarsudgifterne markant. I nyt principprogram er »nedrustning« droppet, men partiet går fortsat ind for det, forsikrer landsformand. Men kan man både gå ind for nedrustning og opruste?