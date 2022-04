»Nu skal det ben af, så du kan komme videre«, sagde kirurgen

Gennem ni år har 38-årige Louise Lykke haft så voldsomme smerter i sit ene ben, at hun ikke kunne gå. I januar valgte hun at få fjernet halvdelen af sit ene underben. Men hvem bliver man til, når en stor del af kroppen forsvinder? For Louise Lykke fyldte tankerne om forholdet til hendes nærmeste meget: »Vil min mand stadig synes, jeg er smuk og dejlig? Eller bliver jeg hende, der bliver valgt fra, fordi ingen mænd vil have en kvinde, der mangler et halvt ben?«.