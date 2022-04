Flugtbilist efterlyst for at påkøre to personer på fortov

Automatisk oplæsning

To personer er kommet en tur på Odense Universitetshospital til observation.

Inden da var de blevet ramt af en bil i Kerteminde. Det oplyser Fyns Politis vagtchef Milan Holck Nielsen til Ritzau.

De to personer befandt sig på et fortov i Kerteminde, da en mørk bil kørte op over kantstenen og ramte de to.

De er ikke i livsfare, siger Milan Holck Nielsen.

Den pågældende bil mener politiet at have fundet frem til søndag formiddag. Den blev udpeget af en borger, og der er tale om en mørk sedan-model, skriver B.T.

»Lige nu bringer vi bilen ind, for det er nemmere at undersøge den, når vi har ro til det herinde på politigården«, siger en anden vagtchef, Henrik Krøjgaard, til mediet kort efter klokken 10.

»Nu arbejder vi på at sikre spor, afhøre vidner og sikre videoovervågning«.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01.55 natten til sønd