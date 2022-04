Syv bandemedlemmer kendt skyldige i drabsforsøg i Måløv

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Syv bandemedlemmer affyrede mindst 26 skud med en automatisk riffel og en pistol i et forsøg på at tage livet af to rivaler tilbage i maj 2020.

Det har Retten i Glostrup fundet bevist søndag formiddag, oplyser specialanklager Morten Frederiksen.

Det var den 17. maj 2020 omkring klokken 18.30, at der fra en Opel Insignia blev affyret et større antal skud mod en VW Golf på hovedgaden i Måløv.

Billeder fra stedet viser, at bilen blev totalt gennemhullet. Alligevel ingen endte med at blive ramt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om syv mænd fra Husum-banden, der efter ti dages nøje planlægning forsøgte at tage livet af to rivaler fra banden Loyal to Familia (LTF).

De tiltalte skal ifølge tiltalen have brugt en GPS-tracker til at finde frem til LTF’ernes bil. Det skal i flere omgange være mislykkedes, inden skudepisoden fandt sted 17. maj.

Med skyldkendelsen risik