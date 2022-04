Dansker sigtet for at starte naturbrand i USA løslades

Automatisk oplæsning

I tre år og ni måneder har en psykisk syg dansk mand siddet frihedsberøvet i USA, anklaget for at have startet en af de største naturbrande i delstaten Colorados historie. Men mandag kan han endelig se frem til at komme på fri fod. I et retsmøde har en dommer besluttet at sagen skal afvises.

Undervejs er danskeren blevet tvangsmedicineret, men dommer Gregory Lymann mener ikke, at der er udsigt til, at han på noget tidspunkt bliver