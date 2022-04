Kvinde stukket ned på åben gade

Automatisk oplæsning

En kvinde er uden for livsfare, efter at hun mandag eftermiddag blev stukket ned på gaden ud for Vestsjællandscentret i Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der fik alarmen om knivstikkeriet klokken 16.44.

Kvinden blev bragt til Slagelse Sygehus. Hun blev ramt af flere knivstik, men er uden for livsfare.

I forbindelse med knivstikkeriet har politiet anholdt en mand.

»Han er sigtet for grov vold og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen«, siger politiet vagtchef Stefan Jensen mandag aften.

Vagtchefen ved ikke, om de to kendte hinanden i forvejen.

»Vi har endnu ikke haft mulighed for at afhøre dem, og derfor kender vi heller ikke motivet til knivstikkeriet, for