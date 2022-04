Begavede Benjamin blev glødende forelsket i Danmark, men hun vil ham ikke nok

Da Coronaen ramte Danmark valgte Benjamin Schenkel, at læse op på Københavns historie og fulgte en række guidede ture rundt om i byen. Han ved eksempelvis alt om Københavns brand i 1728. »Brandene i København har en historisk betydning for det danske velfærdssamfund. Det gælder alt fra den måde man genopbyggede byen på til opfindelsen af systemet med danske realkreditobligationer. Det er et af de første rigtige eksempler på danskernes talent for innovation og da jeg til daglig i Nordea arbejder med at overvåge det danske realkreditmarked, er den viden nyttig for mig«.