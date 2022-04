Først sagde hun »nej«: Nu erkender statsministeren, at omstridt formulering har været »forbi« hende

Hidtil har det været i dokumenter og skriftlige svar, at statsministeren er blevet modsagt. Nu erkender hun i folketingssalen: Hun har været inde over arbejdet med at formulere spørgsmålet til den kommende folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold.