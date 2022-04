Terrorsag fra Holbæk: 10 ud af 13 er løsladt

Automatisk oplæsning

En til at begynde med svulmende sag om mulige terrorplaner set på antallet af fængslede personer er skrumpet gevaldigt ind.

I en weekend i begyndelsen af februar sidste år blev 13 personer, der er i familie med hinanden på kryds og tværs, anholdt og varetægtsfængslet sigtet for at have haft planer om begå terror et sted i Danmark eller udlandet eller medvirken hertil.

Men ved et retsmøde onsdag ved Retten i Holbæk, hvor sagen bliver behandlet, har kun tre personer fået forlænget fængslingen. Det skriver sn.dk.

Der er tale om to mænd og en kvinde. Mændene er sigtet for at forsøge at planlægge et terrorangreb med bomber og skydevåben i Danmark eller Tyskland. Kvinden er sigtet for at have medvirket til det.

10 andre personer - både mænd og kvinder - er i løbet af de seneste måneder drypvist blevet løsladt