To mænd mistænkes for at styre millionsvindel med lån

To mænd mistænkes for at have styret et netværk, hvor de via billån og kviklån svindlede for et millionbeløb.

Efter ransagninger på flere adresser i Hovedstadsområdet blev mændene på henholdsvis 22 og 26 år onsdag aften anholdt og sigtet for bedrageri af særlig grov karakter.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er de bagmændene i et organiseret netværk. De er mistænkt for at have bedraget eller forsøgt at bedrage op mod 25 pengeinstitutter for samlet 11 millioner kroner.