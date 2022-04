Pia Olsen Dyhr efter hidsig debat: »Det kan godt være, at det ikke er mig, der har været hurtig nok ved havelågen«

Hidtil har ingen af partierne bag aftalen om det nationale kompromis ønsket at tage initiativ til at få ændret omstridt spørgsmål på stemmeseddel forud for folkeafstemningen 1. juni. Nu melder SF klart ud: Stemmeseddel er »misvisende«, siger Pia Olsen Dyhr.