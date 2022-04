Et »urimeligt« dilemma: Regeringen sætter øget pres på mødre i Syrien

Regeringen planlægger evakuering af danske børn fra Al-Roj-lejren i Syrien, men kun uden deres mødre. En talskvinde for mødrene afviser muligheden, men peger på, at en mor altid vil sige ja til at redde sit barn.