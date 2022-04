Mand er sigtet for at true fem personer med kniv i Horsens

Automatisk oplæsning

En 49-årig mand er lørdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet for at true fem mennesker med en kniv i Horsens.

Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup ved Sydøstjyllands Politi.

Manden er sigtet for trusler på livet og for at bære