Selskabet bag Lego investerer milliarder i Epic Games

Pengetanken bag Lego, Kirkbi, investerer en milliard dollar - 6,8 milliarder kroner - i Epic Games, der blandt andet står bag Fortnite. Det skriver Kirkbi i en pressemeddelelse.

Investeringen kommer i forbindelse med, at Epic Games har rejst penge til at udvikle et metavers - en virtuel verden, hvor brugere kan mødes og agere.

»Epic Game