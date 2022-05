Det er en tanke, hun næsten ikke tør tænke. Men det bekymrer hende. Hele tiden

Aleksandra flygtede. Hendes mand blev. Krigen i Ukraine har gjort den fysiske afstand mellem dem stor. Deres daglige morgenkaffe er skiftet ud med et »Godmorgen« i en besked. Og en konstant frygt for, at i morgen bliver dagen, hvor beskeden ikke kommer.