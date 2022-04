Hvad der skulle være en kort tur til Ukraine endte katastrofalt for 23-årige Filip: »De vil ikke lade mig rejse ud og jeg frygter at ende som soldat«

Filip flyttede til Danmark som 12-årig, men rejste til Ukraine i januar for at få udstedt et pas. Det, der skulle være en kort tur frem og tilbage, trak ud, og nu kan han ikke forlade landet igen og risikerer at ende ved fronten.