Se den seneste udvikling i meningsmålingerne: »Ja-siden har givet kortene til dem på nej-siden«

I meningsmålinger om forsvarsforbeholdet har nej-siden hentet ind på ja-sidens forspring. Det er ikke første gang, at det er sket, viser et tilbageblik på tidligere afstemninger, der ifølge to eksperter afslører, at ja-siden skal passe på ikke at begå samme fejl som tidligere.