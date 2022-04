Han forudser splittelse i kampen mod Rusland, hvis politikerne ikke får gjort det klart, at danskerne vil lide afsavn

Både i vores håndtering af klimakrisen og krigen i Ukraine kan vi lære meget af, hvad der er lykkedes for danskerne under coronakrisen, mener forskere fra Hope-projektet, som har en række råd til, hvordan vi kan blive bedre til at handle.