Du har ikke længere behov for beskyttelse i Danmark, og du skal rejse tilbage til Damaskus.

Sådan var beskeden fra de danske myndigheder til Aya Abu-Daher, en 19-årig elev på Nyborg Gymnasium.

Sagen skabte stor opmærksomhed i de danske medier. Damaskus er hovedstaden i Syrien, der var og stadig er et land i borgerkrig.

I dag bringer britiske The Guardian en 25 minutter lang dokumentarfilm om Aya. Danske Michael Graversen har instrueret filmen, der følger Aya Abu-Dahers kamp for at få lov at blive i Danmark – en kamp, der endte med at gøre hende landskendt i Danmark.





