Ti mænd idømt 109 års fængsel for at stå bag stort narkonetværk

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Retssal F4 er proppet til randen, da dommeren Christina Breinstrup torsdag afsiger dom til ti mænd i Retten i Glostrup.

De ti mænd er tilsammen blevet idømt 109,5 års fængsel for i fællesskab at have indsmuglet og distribueret 101 kilo kokain, 138 kilo hash og 125 kilo amfetamin til forskellige adre