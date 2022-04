Aya et år efter: »Nej, Danmark er ikke for dem, der kan og vil«

Hun stod for at blive student på Nyborg Gymnasium, da hun ligesom andre syrere fik besked om, at Syrien var sikker at rejse tilbage til. Aya Abu-Daher blev symbolet på debatten om hjemsendelse af syriske flygtninge, da Politiken skrev om hendes sag i 2021. I en ny dokumentar, som du kan se på Politiken.dk, følger vi Aya Abu-Dahers kamp for at få lov at blive i Danmark. En kamp, som ikke er slut.