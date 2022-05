Sergent nægter krænkelse af kvinder: Det var bare en joke

Automatisk oplæsning

En 29-årig sergent afviser at have krænket blufærdigheden hos flere kvindelige underordnede.

Det fremgår, da han mandag formiddag sidder i vidneskranken i Retten i Esbjerg, hvor han er tiltalt for 16 forhold om krænkende adfærd og tvang.

Det er ifølge anklageskriftet sket, mens sergenten var gruppefører for en deling, der var udsendt til Irak sidste sommer.

Sergenten anklages blandt andet for at have krænket en kvindelig konstabel på hendes værelse i lejren i Bagdad.

Her skal han ifølge anklageskriftet have taget fat i kvinden, skubbet hende ned på en seng og derefter lukket og låst døren. Herefter skal han have sagt: ’Er det nu?’.