21-årig er anklaget for at køre betjent ned i høj fart

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Onsdag begynder retssagen mod en 21-årig mand, der er anklaget for i juni sidste år at have påkørt en betjent i høj fart i det vestlige Aarhus.

Ved påkørslen pådrog betjenten sig svære skader.

Blandt andet kollapsede hans lunger delvist, og han fik en hjerneskade som følge af flere hjerneblødninger. Betjenten var i koma efter påkørslen.

Ifølge anklageskriftet er den 21-årige tiltalt for 38 lovovertræd