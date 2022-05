Børn betaler prisen, når volden sender mor på krisecenter

Når en far bliver voldelig, er børnene de store tabere, viser nye tal fra Socialministeriet. Minister Astrid Krag (S) vil sætte mere fokus på børns ret til et liv uden vold og understreger, at vi alle har en pligt til at underrette, hvis man har mistanke om vold.