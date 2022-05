Drabssigtet accepterer fortsat fængsling i Mia-sag

Automatisk oplæsning

En 36-årig mand, som er sigtet for at stå bag drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, er frivilligt gået med til at forlænge sin varetægtsfængsling.

Det oplyser efterforskningsleder hos Nordjyllands Politi Frank Olsen onsdag eftermiddag.

Manden er foreløbig fængslet frem til torsdag, hvor der skal fastsættes en ny frist. Det sker normalt i et retsmøde, men i og med at den sigtede har ladet sig forlænge frivilligt, kommer det til at ske administrativt.

Dommeren skal fastsætte en frist på højst fire uger. Til den tid skal der så igen tages stilling til, om frihedsberøvelsen skal fortsæt