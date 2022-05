20-årig kvinde i kritisk tilstand efter ulykke ved Aars

Automatisk oplæsning

En 20-årig kvinde er onsdag kommet alvorligt til skade som følge af en frontal bilulykke ved Aars i Nordjylland og befinder sig i øjeblikket i kritisk tilstand.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Ulykken skete ved 13-tiden på Holmevej. Indtil videre mener politiet, at ulykken skete, fordi kvinden bremsede op, da en flok fasaner forsøgte at passere vejen.

»Kvinden prøver så at bremse eller undvige og ender med at køre over i den modsatte vejbane«, siger vagtchef Jesper Sørensen til B.T.

Den 20-årige kvinde blev efterføl