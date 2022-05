Regeringen vil opdatere det digitale Danmark med milliarder

Automatisk oplæsning

Det går godt med digitalisering i Danmark, men der er efterhånden behov for en opdatering. Derfor vil regeringen udbrede det hurtigere og bredere.

Det skal frigive 10.000 hænder over ti år, lyder det på et pressemøde torsdag morgen. Der er afsat i alt to milliarder kroner til at implementere strategien.

»Vi har et rigtigt godt udgangspunkt, men vi skal videre, og vi skal tænke nyt«, siger finansminister Nico