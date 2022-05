28-årig mand varetægtfængsles i fire uger sigtet for drab på højgravide Louise Borglit

Politiet har fået et gennembrud og varetægtfængslet en mand for drabet på Louise Borglit i Elverparken i Herlev i 2016. Intet tyder på, at de to personer kendte hinanden. Manden nægter sig skyldig.