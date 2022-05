Ekspert fik selv henvendelser fra Herlufsholm i 90'erne: »Det er ikke nyt. Det nye er, at det kommer frem«

Som fuldmægtig i Børnerådet fik Helle Rabøl Hansen i slutningen af 90’erne bekymrende henvendelser fra elever på Herlufsholm. Men kulturen bestod. Blandt andet fordi tavshedens lov gælder, siger mobbeforskeren. Hun anbefaler, at skolen lukker i en periode, og at pausen bruges på at tænke skolen om.