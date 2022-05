53-årig kvinde sigtes for knivdrab på mand i Frederikshavn

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 53-årig kvinde bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have dræbt en 56-årig mand i Frederikshavn lørdag eftermiddag.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Lørdag klokken 16.46 fik politiet en anmeldelse om et knivstikkeri i en lejlighed på Markedsvej. Her blev den 56-årige fundet dræbt.

»Han er dræbt af knivstik, men jeg kan ikke komme ind på de nærmere omstændigheder ved drabet«, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Carsten Straszek.

Politikommissæren vil derfor ikke oplyse, om der er tale om et eller flere knivstik. Han vil heller ikke sige, om der var en sammenkomst eller andet i lejligheden, da knivstikk