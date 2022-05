Bedrageridømte fængslet for igen at svindle ældre

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 23-årig mand, der for tre måneder siden blev dømt for at bedrage særligt ældre kvinder over telefonen, er søndag blevet varetægtsfængslet i en lignende sag.

Sammen med en jævnaldrende mand, der også blev dømt i bedragerisagen for tre måneder siden, blev han onsdag anholdt i en lejlighed i København.

Torsdag blev de fremstillet i grundlovsforhør. Her blev den ene varetægtsfængslet i 13 dage, mens den anden fik sin anholdelse opretholdt i tre døgn.

Søndag blev han så fremstillet i retten igen, og her lykkedes det en anklager at overbevise dommeren om, a