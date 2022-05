I København opfattes tidsbestillingen til Borgerservice som en succes: Ingen har klaget

Tidsbestilling er til glæde for borgerne, fordi de bedre kan planlægge deres tid, siger Københavns borgerservicechef. Designet til middelklassen, siger Rådet for Socialt Udsatte, der slår alarm over, at ældre, socialt udsatte og borgere med handikap eller livskriser kobles af.