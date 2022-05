De seneste år er en ny form for ungdomsoprør begyndt at se dagens lys

Hackschooling klinger internationalt, men er i de senere år begyndt at snige sig ind på os. Og sætter spørgsmålstegn ved, om vores cv behøver at omfatte en bachelor-, en kandidat- eller en frisøruddannelse. Mød 26-årige Anton Agersnap, hvis liv tog en drejning en sommerdag for næsten 10 år siden, da han fik øje på en højtaler lavet ud af en avisomdelervogn.