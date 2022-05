»Vi kunne være taget til Irland eller Holland, og i stedet er vi blevet udsat for otte måneders mental tortur i Danmark«

En halv time senere går Ahmad Tamim Aziz ned ad Gammel Køge Landevej. Han er 24 år gammel, 182 centimeter høj, og vejer 66 kilo. For 8 måneder siden var han et bjerg af en ung mand med en krop, som han havde bygget op gennem års intensiv træning. Dengang vejede han 76 kilo, men han er svundet ind. Han kan ikke længere finde motivation til at holde sig i form, og heller ikke til at lære dansk. Han taler dog stadig flydende engelsk, han har stadig en bachelor i økonomi fra universitetet i Lahore i Pakistan, og han er stadig energisk, sulten på livet og i besiddelse af alverdens kræfter uden at have noget at bruge dem til. Nu skal han ind på jobcenteret.

