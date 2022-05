Mens SF vil ophæve Hjorts immunitet, sagde Ellemann nej til fortrolig orientering om den hemmelige tiltale

Venstres formand er ikke blevet klogere på, hvorfor rigsadvokaten ønsker at tiltale Claus Hjort Frederiksen for at lække statshemmeligheder. Omvendt støtter SF og Frie Grønne det ønske.